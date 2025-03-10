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Венгрия может помешать продлению санкций ЕС против РФ на этой неделе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В ЕС встревожены возможностью попытки Венгрии сорвать очередное продление санкций против РФ, для которого нужно к 15 марта заручиться единогласной поддержкой всех стран союза, сообщает в понедельник издание Euractiv со ссылкой на источники.

"На преимущественно спокойном саммите ЕС в минувший четверг лидеры ЕС просто проигнорировали Венгрию, которая отказалась подписать итоговое заявление (...), но некоторые дипломаты ЕС, однако, в частном порядке высказывали опасения, поскольку венгерский премьер Виктор Орбан, умеющий добиваться уступок у Брюсселя, в тот раз не попросил ничего взамен", - информирует издание.

"Дипломаты заявляли, что, по их мнению, Будапешт приберегает силы для большого сражения на этой неделе: важнейшего решения продлить действие санкционного пакета ЕС - процедуры, которую надо проводить каждые шесть месяцев", - отмечает Euractiv.

Для продления санкций без согласия Венгрии не обойтись, подчеркивает издание.

В четверг на внеочередном заседании Европейского совета приняли документ, декларирующий принципы проведения переговоров по украинскому кризису. Его поддержали все страны, кроме Венгрии.

В документе говорилось, что "не может быть никаких переговоров по Украине без Украины", а также не может быть "переговоров, затрагивающих европейскую безопасность, без участия Европы".

Ранее Венгрия заявила, что стремится исключить восемь человек из санкционного списка и добиться новых уступок в переговорах с Украиной о транзите газа из РФ. В Будапеште не уточнили, о каких именно лицах идет речь.

В настоящее время в санкционных списках ЕС по РФ находятся более 2,4 тыс. физических и юридических лиц, напоминает Euractiv.

Виктор Орбан Венгрия ЕС
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