КНДР провела пуски нескольких баллистических ракет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Северокорейские военные выпустили в понедельник несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По его данным, пуски произведены в районе 13:50 местного времени (07:50 по Москве) с территории провинции Хванхэ-Пукто. Подробности пока неизвестны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что усилил наблюдение, находится в полной готовности и поддерживает тесное сотрудничество с армией США.