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Пхеньян испытал "новейшую" зенитно-ракетную систему

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В КНДР успешно испытали новую зенитно-ракетную систему, на испытании присутствовал высший руководитель страны Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта провело испытательный запуск для проверки комплексных боевых характеристик новейшей зенитно-ракетной системы, серийное производство которой начало соответствующее предприятие оборонпрома", - пишет ЦТАК.

Отмечается, что испытание подтвердило "превосходство быстрой боевой реактивности" системы и ее надежность.

За ходом испытания наблюдал северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что армия КНДР "будет оснащена очередным важным оборонительным вооружением с похвальными боевыми характеристиками" и поблагодарил разработчиков.

КНДР Ким Чен Ын зенитно-ракетная система испытание
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