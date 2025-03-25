Еще около 43 сторонников мэра Стамбула задержаны за нападки на Эрдогана

Фото: Serdar Ozsoy/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Не менее 43 человек задержаны в ночь на вторник в Стамбуле за нападки в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эти люди принимали участие в акции протеста против ареста градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу.

По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, которые он опубликовал в соцсети Х, "43 человека задержаны за выпады в адрес Эрдогана и его семьи на акции протеста, которая прошла минувшей ночью у здания администрации Стамбула".

Ерликая отметил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски других подозреваемых.

Имамоглу со своей стороны призвал сочувствующих ему воздержаться на акциях протеста от нападок в адрес политических деятелей.

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта полицейские задержали Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее МВД Турции объявило, что Имамоглу был временно отстранён от должности и арестован.

Ерликая сообщил, что с начала протестов стражи порядка задержали более 1,1 тыс. человек.

Имамоглу был избран главой администрации крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он выступает в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента страны. Партия Эрдогана добилась признания результатов муниципальных выборов недействительными якобы из-за нарушений и настояла на проведении повторного голосования, по итогам которого Имамоглу вновь одержал победу. После выборов в прошлом году он сохранил пост.