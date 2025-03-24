Более тысячи человек задержали с начала протестов в Стамбуле

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Турецкая полиция задержала более 1,1 тыс. человек во время протестных акций против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая.

"1133 подозреваемых задержаны за незаконную деятельность, совершённую в период с 19 по 23 марта", - написал Ерликая в социальной сети X, добавив, что среди них были "лица, связанные с 12 различными террористическими организациями".

По словам министра, во время разгона демонстраций пострадали не менее 123 сотрудников полиции. Он вновь призвал сограждан соблюдать порядок, быть осторожными и действовать, руководствуясь здравым смыслом.

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта полицейские задержали Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами.

Позднее МВД Турции объявило, что Имамоглу был временно отстранён от должности и арестован.

Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он выступает в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента Реджепа Эрдогана. Партия Эрдогана добилась признания результатов муниципальных выборов недействительными якобы из-за нарушений и настояла на проведении повторного голосования, по итогам которого Имамоглу вновь одержал победу. После выборов в минувшем году мэр сохранил свой пост.