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В Турции лидер оппозиционной партии посетил арестованного мэра Стамбула

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель посетил в тюрьме Силиври арестованного мэра Стамбула - оппозиционера Экрема Имамоглу, сообщает AP. Они беседовали два часа.

Лидер оппозиции также встретился с двумя арестованными главами городских округов, которые являются его однопартийцами.

Ранее Озель объявил, что 25 марта вечером пройдет заключительная акция протеста его партии в Стамбуле против ареста Имамоглу. Партия определит, кто будет в дальнейшем исполнять обязанности мэра Стамбула.

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта Имамоглу был задержан в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее Имамоглу был временно отстранён от должности и арестован.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе протестов стражи порядка задержали более 1,4 тысячи человек.

Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он выступает в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента страны. Партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана добилась признания результатов муниципальных выборов недействительными якобы из-за нарушений и настояла на проведении повторного голосования, по итогам которого Имамоглу вновь одержал победу. После выборов в 2024 году мэр сохранил свой пост.

Стамбул Турция Экрем Имамоглу Озгюр Озель
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