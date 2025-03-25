США и Украина обсудят в Эр-Рияде прекращение ударов по энергетике на 30 дней

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США и Украина намерены провести в Эр-Рияде консультации в рамках урегулирования украинского кризиса о возможности прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней и добиться перемирия на Черном море, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам человека, знакомого с вопросом, команды Украины и США приступят к еще одному раунду переговоров в Эр-Рияде с целью обсудить прекращение огня против объектов энергетики на 30 дней и перемирие на Черном море", - отмечает агентство.

"После встречи с украинцами в воскресенье команда США более 12 часов общалась с российский стороной по этим же вопросам в понедельник", - уточняет Bloomberg.

Российско-американские консультации экспертов накануне прошли в Эр-Рияде, Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что эксперты соберутся "в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

В свою очередь Карасин заявил "Интерфаксу", что переговоры в Эр-Рияде станут продолжением российско-американских контактов на уровне глав государств и встречи в столице Саудовской Аравии между Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и их американскими визави. Сенатор отметил конструктивный и решительный настрой российской стороны.