Поиск

США и Украина обсудят в Эр-Рияде прекращение ударов по энергетике на 30 дней

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США и Украина намерены провести в Эр-Рияде консультации в рамках урегулирования украинского кризиса о возможности прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней и добиться перемирия на Черном море, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам человека, знакомого с вопросом, команды Украины и США приступят к еще одному раунду переговоров в Эр-Рияде с целью обсудить прекращение огня против объектов энергетики на 30 дней и перемирие на Черном море", - отмечает агентство.

В РоссииКремль заявил, что содержание переговоров РФ-США в Эр-Рияде не будут раскрыватьЧитать подробнее

"После встречи с украинцами в воскресенье команда США более 12 часов общалась с российский стороной по этим же вопросам в понедельник", - уточняет Bloomberg.

Российско-американские консультации экспертов накануне прошли в Эр-Рияде, Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что эксперты соберутся "в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

В свою очередь Карасин заявил "Интерфаксу", что переговоры в Эр-Рияде станут продолжением российско-американских контактов на уровне глав государств и встречи в столице Саудовской Аравии между Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и их американскими визави. Сенатор отметил конструктивный и решительный настрой российской стороны.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме не исключили отставки Уолтца из-за скандала с чатом чиновников в Signal

Еще около 43 сторонников мэра Стамбула задержаны за нападки на Эрдогана

Еще около 43 сторонников мэра Стамбула задержаны за нападки на Эрдогана

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

ЦАХАЛ атаковала две военные базы в Сирии

ЦАХАЛ атаковала две военные базы в Сирии

Что случилось этой ночью: вторник, 25 марта

Хуситы нанесли удар по аэропорту Тель-Авива

Хуситы нанесли удар по аэропорту Тель-Авива

Лавров 25 марта в телеинтервью расскажет о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде

Лавров 25 марта в телеинтервью расскажет о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде

Российско-американские консультации в Эр-Рияде завершены

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Власти Турции принимают меры для стабилизации курса лиры и фондового рынка

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });