Европейские лидеры рассмотрят задачи усиления обороны ЕС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на неформальном саммите в Брюсселе в понедельник обсудят проблемы укрепления европейской обороны.

"Целью этой встречи является подготовка почвы для решений, которые нам придется принять, и предоставление рекомендаций (Европейской - ИФ) комиссии и высокому представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ИФ) в процессе подготовки ими "Белой книги" о будущем европейской обороны, охватывающей совместные оборонные инициативы и ресурсы, необходимые для их разработки", - написал председатель Европейского совета Антониу Кошта в письме-приглашении на встречу руководителям государств-членов ЕС.

Он также сообщил, что оборонную проблематику будет обсуждать официальный саммит Евросоюза в июне нынешнего года.

В качестве основных тем дискуссий на совещании в Брюсселе ожидаются: развитие европейского оборонного потенциала; финансирование европейской обороны, включая мобилизацию частных средств и оптимизацию использования бюджета ЕС; укрепление и углубление отношений с государствами-партнерами. Помимо этого, участники встречи обменяются взглядами на отношения ЕС и США.

Глава Евросовета считает, что европейские лидеры разделяют схожую оценку угроз, с которыми сталкивается Европа. По его словам, события на Украине "угрожают европейской безопасности в сочетании с растущими гибридными и кибератаками на государства-члены, их экономики и общества". По мнению Кошты, "мир в Европе зависит от того, достигнет ли Украина всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". Геополитическая обстановка, считает он, также отмечена ситуацией на Ближнем Востоке и останется сложной в обозримом будущем.

Кошта предложил построить дискуссию на неформальном саммите на двух основных принципах. "Во-первых, Европа должна взять на себя более высокую ответственность за собственную оборону. Она должна стать более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны. При этом она также призвана стать более сильным трансатлантическим партнером, в том числе в контексте НАТО, при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", - написал председатель Евросовета в своем письме.

"Во-вторых, государства-члены всегда будут нести ответственность за свои вооруженные силы. В то же время у нас есть общий интерес к более тесному сотрудничеству на европейском уровне, чтобы максимизировать масштабную экономию и сократить расходы, гарантировать совместимость, обеспечить стабильный и долгосрочный спрос с целью придать большую предсказуемость нашей промышленности и предотвратить дублирование", - объяснил председатель Евросовета.

Кошта сообщил, что пригласил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и премьер-министра Великобритании Кира Стармера принять участие во встрече.

В преддверии этого совещания высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя журналистам в Брюсселе повестку саммита, заявил: "Эта встреча состоится очень вовремя. Она позволит поднять проблемы, вошедшие в число европейских приоритетов. (...) Оборона теперь находится в центре главных приоритетов Европейского союза".

В материалах к саммиту сообщается, что за последние несколько лет расходы ЕС на оборону ощутимо возросли, при этом государства-члены потратили примерно 326 млрд евро в 2024 году, что на 30% больше, чем в 2021 году, в то время как инвестиции в оборону выросли до 72 млрд евро в 2023 году.

В долгосрочном бюджете на 2021-2027 годы ЕС выделил более 16 млрд евро на деятельность, связанную с безопасностью и обороной, включая 8 млрд евро в рамках Европейского оборонного фонда для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и совместных закупок. Государства-члены ЕС также сотрудничают в области безопасности и обороны через Европейский фонд мира, который в настоящее время имеет финансовый потолок в размере 17 млрд евро.