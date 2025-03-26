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Эрдоган раскритиковал оппозицию за призывы к протестам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию в использовании протестов для отвлечения внимания от антикоррупционного расследования в отношении ее членов, сообщает в среду издание "Хюрриет".

"Руководство Республиканской народной партии избрало путь дешевых политических приемов вместо того, чтобы пролить свет на обвинения в коррупции. Они хотели замять скандал, призвав народ выйти на улицы и устроить беспорядки", - сказал Эрдоган на встрече в парламенте с правящей Партией справедливости и развития.

Президент отметил, что именно представители оппозиции передали документы, послужившие основанием для начала антикоррупционного расследования в отношении арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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Кроме того, Эрдоган пообещал, что "отныне все те, кто каким-либо образом саботирует турецкую экономику и благополучие народа, будут отвечать за это в суде".

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта полицейские задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее МВД Турции объявило, что Имамоглу временно отстранён от должности и арестован.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что на акциях протеста стражи порядка задержали более 1,4 тыс. человек.

Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он выступает в оппозиции к Партии справедливости и развития. Партия Эрдогана добилась признания результатов муниципальных выборов недействительными якобы из-за нарушений и настояла на проведении повторного голосования, по итогам которого Имамоглу вновь одержал победу. После выборов в минувшем году мэр сохранил свой пост.

Акции против задержания мэра Стамбула

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Стамбул Экрем Имамоглу
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