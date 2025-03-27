В Анкаре произошли столкновения протестующих студентов с полицией

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Анкаре полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы для разгона студентов-сторонников арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает АР, ссылаясь в том числе на турецкие СМИ и оппозиционное Halk TV.

Утром 27 марта протестующие студенты попытались провести шествие и собраться у ворот Ближневосточного технологического университета для оглашения петиции в поддержку Имамоглу, но их встретили силовики со спецсредствами. Студенты выстроили баррикады из мусорных баков, произошло столкновение, полицейские пытались задержать демонстрантов.

В Турции протесты продолжаются после задержания Имамоглу 19 марта. В прокуратуре заявили, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее мэр был отстранен от должности и арестован.

По данным МВД, с начала протестов в стране в целом были задержаны более 1,4 тысяч человек.

Имамоглу был избран главой администрации крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он выступает в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Партия Эрдогана добилась признания результатов муниципальных выборов недействительными якобы из-за нарушений и настояла на проведении повторного голосования, по итогам которого Имамоглу вновь одержал победу. После выборов в прошлом году он сохранил пост.