Пашинян заявил, что Армения не должна продолжать карабахское движение

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что республика не должна продолжать карабахское движение.

"Должны ли мы продолжить карабахское движение или нет. Я говорил ранее, как это движение раньше препятствовало становлению государства и государственности, - сказал он на правительственном часе и добавил, - должен прямо сказать, что мы не должны продолжать карабахское движение".

Пашинян заявил, что готов подписать согласованный с Азербайджаном текст соглашения о мире. "То же должно прозвучать и из Азербайджана. Это результат совместной работы. Мы предложили Азербайджану начать консультации по срокам и месте подписания. Кроме публичных заявлений, мы направили наше предложение также по дипломатическим каналам", - сообщил премьер-министр.

Он также заявил, что как у Азербайджана, так и у Армении есть претензии по отдельным положениям Конституции, которые могут комментироваться как территориальные притязания.

"Рациональный путь решения проблем в Конституциях - это подписание соглашения о мире, поскольку после подписания и ратификации соглашения взаимные обязательства по признанию территориальной целостности стран будут иметь больше силы, чем наше внутреннее законодательство", - сказал Пашинян.