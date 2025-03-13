Ереван не стремится к международному признанию геноцида армян в Османской Турции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Международное признание геноцида армян в Османской Турции в 1915 году не входит во внешнеполитические приоритеты Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян турецким журналистам, прибывшим в Ереван.

"Наша официальная позиция в том, что международное признание геноцида армян сегодня не входит во внешнеполитические приоритеты Армении. Но в этом контексте есть вопросы, о которых я всегда говорю - в Армении и среди армянства это несомненная истина, в нашей действительности невозможно отвергнуть это или забыть это", - сказал он.

По его словам, когда правительства или парламенты каких-либо далеких стран принимают решения о признании геноцида армян, "мы воодушевляемся, но в следующий момент возникает вопрос, а что дает это решение в наших отношениях в реальной среде".

"Когда после этого возникает напряжение, насколько это содействует миру и стабильности в нашем регионе. Возникает вопрос, как и где мы должны концентрироваться на государственных интересах Армении и где должны концентрироваться на исторических истинах", - сказал Пашинян.

По его словам, в период времени, когда произошла "эта большая трагедия", не было республики, а "сегодня Республика Армения есть". "И она имеет возможность обеспечить безопасность и благосостояние своего народа, но для этого необходимы определенные условия. Мы должны думать о региональном мире и это урок, который мы должны извлечь из истории", - заявил Пашинян.

В апреле 2024 года, в День поминовения жертв геноцида армян, Пашинян заявил о необходимости преодоления травмы геноцида армян в Османской Турции и прекращения поиска утраченной родины. При этом Пашинян стал первым руководителем Армении, который наряду с термином "геноцид" использовал термин "мец егерн", что переводится с армянского как "великая резня". Данный термин, в основном, в своих посланиях употребляют страны, не признавшие геноцид армян.

Турция не признает геноцид армян.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого стали до 1,5 млн этнических армян, признан рядом государств. Первым в 1965 году это сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург, США. Геноцид армян признали Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.