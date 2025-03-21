Ереван намерен инициировать обсуждение роспуска Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана инициировать обсуждение вопроса о роспуске Минской группы ОБСЕ.

"Вопрос о расформировании Минской группы ОБСЕ подлежит обсуждению. Мы идем к миру, а этот формат теряет свою актуальность", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, "сопредседательство МГ ОБСЕ о том, что на территории Азербайджана была конфликтная ситуация". "Поскольку Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга, мы фиксируем, что этой конфликтной ситуации больше нет. Но мы желаем дополнительно удостовериться, что цель Азербайджана не в том, чтобы, решив конфликтную ситуацию на своей территории, создать конфликтную ситуацию на суверенной территории Армении. Это важный нюанс", - отметил Пашинян.

Он добавил: "Роспуск МГ ОБСЕ - это вопрос повестки и подлежит обсуждению, и мы сами инициируем в будущем обсуждение этого вопроса". "Цель - не сроки этого обсуждения, а содержание. Когда будут решены вопросы с содержанием, будет понятен механизм, и он покажется надежным, мы будем готовы пойти на определенные решения", - заявил Пашинян.

13 марта Ереван и Баку заявили о завершении переговоров по согласованию текста соглашения о мире между двумя странами.

19 марта Пашинян заявил, что готов поставить свою подпись под этим документом.

Между тем глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что "несмотря на завершение переговоров между Баку и Ереваном по тексту мирного договора, для подписания документа необходимо устранить препятствия, включая территориальные претензии к Азербайджану, имеющиеся в Конституции Армении, и позицию Еревана по Минской группе ОБСЕ".

Пашинян также заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году.

"Мы предложим народу иметь новую Конституцию и планируем провести референдум в 2027 году. Хотя в политической команде звучат мнения, а почему мы откладываем это действие. Может надо провести референдум по Конституции параллельно с очередными выборами в парламент в 2026 году? Это исключительно вопрос нашей внутренней повестки, хотя он не может не иметь регионального и международного влияния", - сказал премьер Армении.