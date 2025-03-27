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Канадский премьер назвал новые пошлины Трампа "прямой атакой" на Канаду

Канадский премьер назвал новые пошлины Трампа "прямой атакой" на Канаду
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни назвал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом, "прямой атакой" на свою страну и намерен изучить варианты ответа.

"Мы защитим наших рабочих. Мы защитим наши компании, защитим нашу страну", - приводит CNN заявление Карни на пресс-конференции в Онтарио.

По словам Карни, пошлины - "прямая атака", нарушающая соглашение между США, Мексикой и Канадой.

В связи с этим, как отметил премьер, Канада рассмотрит свои варианты ответа.

"Мы подготовили механизмы, чтобы, если это будет необходимо, ввести ответные пошлины. На этот счет существует много соображений", - сообщил он.

Агентство Associated Press обратило внимание, что премьер отметил, что прежде чем принимать ответные меры он должен ознакомиться с подробностями указа Трампа.

Карни также заявил, что ему следует поговорить с Трампом, и выразил надежду, что это скоро произойдет.

Ранее Трамп объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом.

"Мы введем пошлины в 25%", - сказал он в Белом доме.

По мнению Трампа, "это приведет к нашему экономическому росту", а также к тому, что иностранные автопроизводители будут открывать заводы в США.

Он уточнил, что решение распространяется и на небольшие грузовики.

Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля.

О сожалении ЕС в связи с решением Трампа по пошлинам уже выразила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Канада США Трамп Урсула фон дер Ляйен Марк Карни
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