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Власти Канады выделят $1,4 млрд на помощь автосектору страны в условиях торговой войны

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал выделить 2 млрд канадских долларов ($1,4 млрд) на создание "стратегического фонда" для помощи местному автомобильному сектору в условиях торговой войны с США, сообщает Market Watch.

Карни заявил, что его правительство попытается создать сеть по производству автокомплектующих в Канаде, чтобы увеличить производство компонентов внутри страны и сократить необходимость пересечения ими границы Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе сообщил, что в ближайшие дни объявит о введении пошлин на импорт продукции, связанной с автомобильным сектором. Такая мера является серьезной угрозой для высокоинтегрированных североамериканских цепочек поставок автомобилей, отмечают эксперты.

Большинство машин, производимых в Канаде, экспортируется в США.

По данным СМИ, Трамп может анонсировать пошлины для автомобильного сектора позднее в среду.

Дональд Трамп США Марк Карни Канада
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