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Трамп может ввести пошлины на медь в ближайшие недели

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пошлины США на импорт меди могут быть введены в течение нескольких недель, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация (президента США Дональда Трампа - ИФ) в срочном порядке проводит проверку, и решение может быть принято задолго до истечения 270-дневного срока", - заявил агентству один из осведомленных источников.

Bloomberg напоминает, что в феврале Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения пошлин на медь и представить отчет в течение 270 дней.

Согласно источникам агентства, теперь ожидается, что вопрос будет решен раньше.

Ранее президент США пригрозил ввести пошлину в размере до 25% на весь импорт меди.

Трамп США
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