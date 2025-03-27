Глава Еврокомиссии сожалеет о введении США высоких пошлин на автомобили

Она обещает защитить интересы производителей ЕС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с введением президентом США Дональдом Трампом пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом.

"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт европейских автомобилей. (...) Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни", - говорится в распространенном заявлении фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС "продолжит искать решение путем переговоров", одновременно "защищая свои экономические интересы".

Ранее Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом.

"Мы введем пошлины в 25%", - сказал он в Белом доме.

По мнению Трампа, "это приведет к нашему экономическому росту", а также к тому, что иностранные автопроизводители будут открывать заводы в США.

Он уточнил, что решение распространяется и на небольшие грузовики.

Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля.