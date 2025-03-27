Из Йемена запустили две баллистических ракеты по Израилю

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Удар двумя баллистическими ракетами нанесли в четверг с территории Йемена по Израилю, сообщает The Times of Israel.

В связи с пуском ракет в Иерусалиме и центральном Израиле включились сирены воздушной тревоги.

По предварительным данным, обе ракеты перехвачены. Информации о пострадавших не поступало. В Армии обороны Израиля расследуют обстоятельства случившегося.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские мятежники-хуситы активизировали атаки в регионе.

На прошлой неделе хуситы пообещали, что предпримут действия в связи с возобновлением Израилем ударов по сектору Газа. После этого неоднократно поступали сообщения о перехвате израильскими военными ракет, запущенных из Йемена.