Йеменские хуситы заявили об успешном ударе по Израилю гиперзвуковой ракетой

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военной цели к югу от Тель-Авива, сообщает телеканал "Аль-Масира".

"Мы провели специальную операцию, нацеленную на израильский военный объект. (...) Была использована гиперзвуковая ракета "Палестина-2", которая успешно поразила цель", - цитирует телеканал заявление хуситов.

В нем отмечается, что "операции в поддержку Газы не прекратятся, как бы долго ни продолжалась американская агрессия против нашей страны".

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ракеты, которая стартовала с территории Йемена, до того, как она оказалась над территорией Израиля.

По данным The Times of Israel, сирены, предупреждающие о воздушной опасности, звучали в Иерусалиме и его окрестностях, районе Мертвого моря, на Западном берегу реки Иордан. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Хуситы ранее пообещали, что предпримут действия в связи с возобновлением Израилем ударов по сектору Газа. После этого неоднократно поступали сообщения о перехвате израильскими военными ракет, запущенных из Йемена.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.