Хуситы заявили, что запустили гиперзвуковую ракету в сторону аэропорта Тель-Авива

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - - Йеменские мятежники-хуситы утверждают, что запустили гиперзвуковую баллистическую ракету по аэропорту Тель-Авива, сообщают в ночь на субботу ближневосточные СМИ.

Хуситы заверили, что ракета "выполнила поставленную задачу". Мятежники также предупредили, что продолжат подобные обстрелы Израиля.

В свою очередь, израильские военные сообщили, что в пятницу вечером с территории Йемена действительно была запущена баллистическая ракета в сторону Израиля. Ее сбили израильские ВВС до того, как она оказалась в воздушном пространстве Израиля.