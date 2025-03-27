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Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото обновили рекорды в ходе торгов в четверг из-за повышенного спроса на защитные активы на фоне ситуации вокруг американских пошлин и падения фондовых рынков.

Спотовые цены на золото в ходе торгов достигали $3059 за унцию.

Апрельские фьючерсы на золото на бирже COMEX дорожают на 1,6% до $3070,1 за тройскую унцию, что также является историческим максимумом. С начала года котировки выросли на 15,2%.

Более активно торгуемый июньский контракт в ходе торгов впервые в истории превысил в цене $3100 за унцию.

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Также он пообещал увеличить тарифы в отношении ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в ущерб американской экономике.

Накануне аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены золота на конец 2025 года до $3,3 тыс. за унцию с $3,1 тыс. за унцию, отметив стабильно высокий спрос на драгметалл со стороны центробанков и больший, чем ожидалось, приток средств инвесторов в связанные с золотом ETF.

США золото Goldman Sachs
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