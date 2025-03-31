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Цена золота впервые превысила $3110 за унцию, серебро подорожало до максимума за 13 лет

Цена золота впервые превысила $3110 за унцию, серебро подорожало до максимума за 13 лет
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цена золота впервые превысила $3110 за унцию, а серебро торгуется на максимальном уровне за 13 лет из-за повышения интереса инвесторов к защитным активам на фоне напряженной ситуации в мировой торговле, сообщает Trading Economics.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в среду представит план по увеличению импортных пошлин на продукцию из целого ряда стран.

Котировки апрельских контрактов на золото на бирже Comex в понедельник выросли на 1% - до $3118 за унцию. С начала текущего года подъем составляет около 18%, это рекордный квартальный прирост с 1986 года.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что к концу года цены могут достигнуть $3300 за унцию.

Серебро подорожало на 0,6% - до $34,855 за унцию.

Comex Дональд Трамп США
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