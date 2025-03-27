Еврокомиссия заверила в своей готовности ответить на торговые тарифы США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз подготовился к объявленным США таможенным пошлинам в 25% на автомобили из ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Мы готовы защищать наши экономические интересы, и в рамках необходимого мы отреагируем твердыми, пропорциональными и хорошо выверенными мерами в ответ на любые несправедливые и непропорциональные меры со стороны Соединенных Штатов", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

При этом Жилл подчеркнул, что Еврокомиссия считает своим приоритетом поиск путем переговоров результата, приемлемого для ЕС и США, который будет полезен, а не разрушителен для экономических отношений сторон, являющихся самыми значительными в мире.

"Мы считаем, что меры, объявленные Соединенными Штатами, ориентированы в неправильном направлении", - отметил представитель ЕК.

Он отказался отвечать на вопрос, какие товары США могут подпасть под ответные меры ЕС. По его словам, соответствующий список будет тщательно проанализирован с целью получить максимальный эффект и сократить возможные последствия для европейской экономики.

Жилл не стал отвечать и на вопрос о точном сроке введения ответных мер Евросоюза, в частности, потому что действия США "пока не конкретизированы". Он сообщил, что к началу апреля еще ничего не произойдет, так как Еврокомиссия продлила график введения своих мер, чтобы иметь время согласовать список товаров с государствами-членами и учесть интересы производителей, экспортеров и потребителей ЕС.

"И это также предоставляет больше времени для переговоров с американцами", - добавил представитель Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом.

На это сообщение отреагировала специальным заявлением председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт европейских автомобилей (...). Теперь мы оценим это объявление вместе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни. ЕС продолжит искать решения путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы".