Поиск

Хорватии интересна покупка российской доли в сербской NIS

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Хорватия заинтересована в покупке российской доли в сербской NIS, которая попала под санкции, сообщил хорватскому изданию "Ютарни лист" министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

Он отметил, что хорватский оператор Адриатического нефтепровода компания JANAF могла бы выкупить российскую долю в сербской компании NIS. Именно по этому трубопроводу поступает нефть для НПЗ сербской компании.

"У JANAF есть возможности, и он заинтересован в участии, если будет достигнуто взаимопонимание сторон", - сказал он.

По словам министра, "в интересах Сербии обеспечить свои НПЗ нефтью как можно быстрее и дешевле, а альтернативы трубопроводу JANAF сейчас нет".

"Компании дополняют друг друга, опираются друг на друга и, безусловно, будут сотрудничать в будущем", - добавил Шушняр.

"Ютарни лист" отмечает, что JANAF задействовал адвокатское бюро в Вашингтоне для представления интересов компании в Управлении по контролю за зарубежными активами Минфина США при осуществлении возможной сделки по NIS.

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

Позже США перенесли на 30 дней введение санкций в отношении NIS - они вступят в силу 28 марта.

В конце февраля "Газпром нефть" передала Газпрому 5,15% акций сербской компании NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Сербский президент Вучич сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

Хорватия NIS Сербия JANAF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 17 марта

В мире отмечают День святого Патрика

В мире отмечают День святого Патрика

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Вучич заверил, что "Майдан" в Сербии невозможен

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

Власти Сербии готовы допустить ФСБ и ФБР до расследования предполагаемых звуковых пушек на протестах

МИД Руанды обязал бельгийских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов

Павел Дуров подтвердил, что прибыл из Франции в Дубай

ЕС выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро из украинского фонда

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6033 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });