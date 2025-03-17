Хорватии интересна покупка российской доли в сербской NIS

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Хорватия заинтересована в покупке российской доли в сербской NIS, которая попала под санкции, сообщил хорватскому изданию "Ютарни лист" министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

Он отметил, что хорватский оператор Адриатического нефтепровода компания JANAF могла бы выкупить российскую долю в сербской компании NIS. Именно по этому трубопроводу поступает нефть для НПЗ сербской компании.

"У JANAF есть возможности, и он заинтересован в участии, если будет достигнуто взаимопонимание сторон", - сказал он.

По словам министра, "в интересах Сербии обеспечить свои НПЗ нефтью как можно быстрее и дешевле, а альтернативы трубопроводу JANAF сейчас нет".

"Компании дополняют друг друга, опираются друг на друга и, безусловно, будут сотрудничать в будущем", - добавил Шушняр.

"Ютарни лист" отмечает, что JANAF задействовал адвокатское бюро в Вашингтоне для представления интересов компании в Управлении по контролю за зарубежными активами Минфина США при осуществлении возможной сделки по NIS.

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

Позже США перенесли на 30 дней введение санкций в отношении NIS - они вступят в силу 28 марта.

В конце февраля "Газпром нефть" передала Газпрому 5,15% акций сербской компании NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Сербский президент Вучич сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.