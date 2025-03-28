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Военные Судана заявили о полном контроле над столицей страны

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана взяли полностью под контроль столицу Хартум и уничтожили оставшиеся позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в городе, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя".

"Наши войска сегодня успешно и энергично зачистили в Хартуме последние очаги сопротивления террористов-ополченцев командующего СБР Мухаммеда Хамдана Дагало", - говорилось в обнародованном накануне вечером заявлении представителя военных Набиля Абдуллы.

В минувшую среду главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил в Хартуме в президентском дворце, который до этого у СБР отбили военные, и заявил, что столица свободна от СБР.

По различным данным, отряды СБР теперь отходят на юг. Вместе с тем СБР удерживают еще ряд позиций в соседнем с столицей городом Омдурман.

Однако в СБР пообещали, что "отступления и капитуляции" не будет, и заверили, что их силы лишь передислоцируются на новые позиции.

Вооруженный конфликт в Судане между военными и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Из-за конфликта погибли не менее 28 тыс. человек, отмечало агентство Associated Press. Более 14 млн человек пришлось покинуть свои дома.

В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.

Судан Хартум
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