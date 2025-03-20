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Суданские военные близки к освобождению президентского дворца от СБР

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Судана вскоре могут выбить Силы быстрого реагирования (СБР) из района президентского дворца в столице Хартуме, сообщает телеканал CNN в четверг со ссылкой на данные государственного телевидения.

По данным телеканала, интенсивные боевые действия за резиденцию идут уже несколько недель. СБР упорно пытаются сохранить контроль над территорией, используют снайперов, рассредоточенных по окрестной застройке.

Согласно сообщению, на этой неделе командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагало приказал бойцам не сдавать дворец, однако в понедельник двигающиеся с юга подразделения военных соединились с войсками в центре города.

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В то же время в СБР заявили, что ведут наступление на генеральный штаб Вооружённых сил (ВС) Судана в Хартуме, информирует CNN.

С апреля 2023 года в Судане идёт вооружённый конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. Порядка 12 млн человек пришлось покинуть свои дома.

С осени 2024 года военные ведут наступательную операцию в районе столичной агломерации. Ранее командование сообщало об успехах в боях в Хартуме. По данным CNN, вместе с продвижением армии в центральном Судане в свои дома вернулись сотни тысяч беженцев.

Сейчас СБР удерживают часть столичной агломерации - в городах Хартум и Омдурман, а также западных районов Судана, где они ведут осаду города Эль-Фашир - административного центра провинции Северный Дарфур и последнего оплота суданских военных в регионе. ВС Судана контролируют север и восток страны, ранее освободили город Северный Хартум возле столицы.

Судан Хартум
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