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Военные Судана заявили, что отбили Хартум у Сил быстрого реагирования

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана заявляют, что добились успеха в боях против Сил быстрого реагирования (СБР) в столице Хартуме и восстановили контроль над президентским дворцом, сообщает AP.

Дворец расположен в последнем столичном районе, который удерживали СБР. Таким образом, военные теперь контролируют все районы города.

СБР пока не признали поражение, бои за Хартум могут продолжиться, пишет AP.

По последним данным, СБР удерживают часть западных районов Судана, где они ведут осаду города Эль-Фашир - административного центра провинции Северный Дарфур и последнего оплота суданских военных в регионе. В свою очередь ВС Судана контролируют север и восток страны.

20 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало воюющие в Судане стороны завершить конфликт и защитить граждан.

Вооруженный конфликт в Судане между военными и Силами быстрого реагирования идет с 15 апреля 2023 года. Из-за конфликта погибли более 28 тысяч человек, отмечает AP. Более чем 14 миллионам человек пришлось покинуть свои дома.

С осени 2024 года военные вели наступательную операцию в районе столичной агломерации с целью выбить оттуда СБР. Ранее командование сообщало об успехах в боях в Хартуме.

ООН Судан Хартум СБР Эль-Фашир Северный Дарфур
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