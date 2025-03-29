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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 690 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 690 человек
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 694 человека погибли и более 1,6 тыс. получили ранения в результате землетрясения в Мьянме, сообщает в субботу британский телеканал Sky News.

68 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 144 погибших.

Число жертв по мере разбора многочисленных завалов может превысить 10 тыс. человек, прогнозирует Геологическая служба США, отмечая "большое количество жертв и значительный ущерб".

МЧС РФ направило в Мьянму два воздушных судна со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба министерства в минувшую пятницу.

В состав группировки вошли 120 человек из аэромобильного отряда МЧС "Центроспас" и центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.

Землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Мьянмы произошло в 13:20 по местному времени (09:20 мск) в пятницу. Эпицентр залегал на глубине около 10 км. Толчки ощущались в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.

До утра субботы по местному времени (московское плюс 4 часа) продолжались спасательные операции и разбор завалов в столице Таиланда Бангкоке, где в результате землетрясения в Мьянме рухнуло строящееся 30-этажное здание.

По словам заместителя губернатора Бангкока Тавиды Камолвей, по меньшей мере 10 человек погибли, 16 человек получили ранения и 101 человек числится пропавшим вез вести.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чиннават из-за землетрясения объявила в Бангкоке режим ЧС.

МЧС РФ Таиланд Мьянма Бангладеш
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