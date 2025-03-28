МЧС направило два самолета со спасателями в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - МЧС РФ направило в Мьянму два воздушных судна со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

Эта операция организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

"Группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - говорится в сообщении.

В состав группировки вошли 120 человек из аэромобильного отряда МЧС "Центроспас" и центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.

"Сотрудники МЧС РФ имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений, и готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах", - добавили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Есть пострадавшие и погибшие.