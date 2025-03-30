"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Мьянме

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" передал снимок с последствиями землетрясения в Мьянме, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

На изображении представлен мониторинг последствий землетрясения в городе Сагайн.

"Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг последствий", - говорится в комментарии к снимку, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Как сообщалось, в пятницу в окрестностях города Мандалай (Мьянма) произошло землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,1 до 7,7.

Еще одно землетрясение было зафиксировано рядом с городом Сагайн, его магнитуда составила 6,1. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Есть пострадавшие и погибшие.