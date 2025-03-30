Трамп не исключил возможности переизбрания и заявил о концентрации на текущих задачах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном участии в последующих выборах главы государства, заявил, что любит свою работу, но пока сосредоточен на текущих делах, сообщает в воскресенье NBC News.

"Я люблю эту работу", - сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности переизбрания.

"Я не шучу", - добавил он, говоря о том, правда ли думает о переизбрании.

Он подчеркнул, что "слишком рано думать" о переизбрании на третий срок, но "многие люди хотят, чтобы я это сделал".

"Я сосредоточен на текущих задачах", - отметил президент США.

У Трампа спросили, возможен ли сценарий, при котором баллотироваться в президенты вместе него будет вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский лидер сказал, что это "один из методов". "Но есть и другие", - продолжил Трамп.

Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента более двух раз. Нынешний срок Трампа - второй.