Путин 25 ноября проведет в Москве переговоры с султаном Брунея

Султан Брунея Хассанал Болкиах Фото: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 25 ноября примет в Москве султана Хассанала Болкиаха, который посетит Россию с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены перспективы российско-брунейских отношений, включая дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, связей в области культуры и образования. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны примут совместную декларацию.