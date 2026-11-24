В Израиле сообщили о ликвидации главы службы внутренней безопасности ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности ("Шин-Бет") нанесли удар по сектору Газа и уничтожили руководителя аппарата внутренней безопасности ХАМАС Наима Абу Нахеля, сообщают во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац.

"Мы высоко оцениваем работу ЦАХАЛ и "Шин Бет" по реализации наступательной политики нашего правительства (...). Ни один террорист не сможет уйти от Государства Израиль", - приводит выдержку из их заявления издание The Jerusalem Post.

По данным телеканала "Аль-Джазира", удар был нанесен израильским беспилотником в районе Ансар на западе города Газа.

Ранее в ноябре израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ и "Шин-Бет" устранили командира подразделения ХАМАС "Хан-Юнис" Самира Абу Юниса. Он погиб в результате израильских ударов по южному региону сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против сил движения в секторе Газа.