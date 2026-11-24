КСИР заявил о подрыве контейнеровоза на мине в Ормузском проливе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что контейнеровоз подорвался на морской мине, следуя по "несанкционированному" Тегераном маршруту вблизи Ормузского пролива, передает агентство IRNA.

КСИР утверждает, что судно, которое вынуждено было остановиться после подрыва на мине, шло с отключенной системой автоматической идентификации и отказывалось выполнять указания иранских властей.

В заявлении указывается, что судно нарушило установленные правила и "незаконно" следовало через закрытую зону в северной части акватории международного водного пути.

В КСИР подчеркнули, что безопасность гарантирована только тем судам, которые проходят через Ормузский пролив по маршрутам, одобренным иранской стороной.

"Мы вновь напоминаем владельцам и капитанам коммерческих судов, что соблюдение правил морской безопасности, использование разрешенных маршрутов и реагирование на предупреждения компетентных органов необходимы для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.