Космический корабль Cygnus сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman, отстыковавшийся в 28 марта от Международной космической станции (МКС) после почти восьмимесячного пребывания в ее составе, сошел с орбиты, сообщил сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

Сведение корабля с орбиты было осуществлено 30 марта. Он сгорел в плотных слоях атмосферы.

Как сообщало NASA, Cygnus забрал с собой со станции мусор и отходы. "Грузовик" состыковался с МКС 6 августа прошлого года, доставив на МКС более 3,8 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований.

Миссия Cygnus проводилась в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению станции. Это был уже 21-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Один из них (в 2014 году) был неудачным, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.