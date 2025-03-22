Американский корабль Cygnus покинет МКС 28 марта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus 28 марта расстыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее планировалось, что он покинет МКС 21 марта.

Грузовик присоединился к американскому сегменту станции - модулю Unity 6 августа прошлого года.

Отстыковка "грузовика" будет осуществлена с помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2. Корабль будет отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Cygnus заберет с собой мусор и отходы с МКС и после схождения с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

Корабль доставил на МКС более 3,8 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований.

Миссия Cygnus проводилась в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению станции. Это 21-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС.