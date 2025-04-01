Глава французской крайне правой партии Барделла лидирует в опросе как возможный кандидат в президенты

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла оказался впереди как фаворит президентских выборов во Франции по результатам опроса исследовательской компании Toluna Harris Interactive для канала RTL.

По данным опроса, от 35 до 36% французов готовы голосовать за Барделлу в первом туре президентских выборов, если он заменит председателя фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года.

За главой "Национального объединения" следует бывший премьер-министр Эдуар Филипп с поддержкой 23-25% избирателей Франции. На третьем месте крайне левый политик Жан-Люк Меланшон - 13%.

RTL уточняет, что на данный момент Ле Пен, осужденная накануне в Париже и приговоренная к пятилетнему запрету на участие в выборах, не сможет выдвигать свою кандидатуру на ближайших президентских выборах.

Отвечая после суда в понедельник на вопрос телеканала TF1 о перспективе Барделлы как кандидата в президенты, глава парламентской фракции назвала его "великолепным активом движения".

При этом она заявила: "Я надеюсь, что нам не придется использовать этот актив раньше, чем это необходимо. Но я действительно буду просить по апелляции о решении, которое позволит мне баллотироваться на президентских выборах. Я поддерживаю французский народ и буду делать это до конца".

Суд в Париже в понедельник признал Марин Ле Пен виновной по делу о хищении средств в Европарламенте через фиктивный найм на работу парламентских помощников. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, еще два - она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, суд постановил, что Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тыс. евро, а также запретил ей на пять лет участвовать в выборах. Помимо Ле Пен виновными по этому делу признали еще восемь человек.