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Президент США заявил, что DOGE будет работать и после ухода Маска

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илон Маск на каком-то этапе, вероятно, будет вынужден прекратить работу на администрацию США, однако возглавляемый им департамент эффективности правительства (DOGE) не будет упразднен, заявил американский президент Дональд Трамп.

"DOGE будет продолжать работу", - сказал он американским журналистам, отвечая на вопрос о том, сохранится ли департамент в случае ухода Маска из администрации США.

Трамп пояснил, что "на каком-то этапе" в будущем Маску, вероятно, придется покинуть пост главы DOGE, так как ему нужно заниматься и своим бизнесом.

"Но я хочу, чтобы Илон оставался с нами как можно дольше", - добавил президент США.

DOGE отвечает за оптимизацию работы федеральных органов США. Департамент также борется против неэффективного расходования средств из федерального бюджета, выявляет мошеннические схемы, предусматривающие использование бюджетных средств.

Деятельность DOGE нередко критикуют политические оппоненты Трампа.

Илон Маск США Дональд Трамп
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