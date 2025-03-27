Дмитриев рассчитывает на сотрудничество с Маском в освоении Марса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Илоном Маском в освоении Марса и организацию видеоконференций с его командой.

"Мы считаем, что Россия может многое предложить для марсианской миссии. У нас есть ядерные технологии, которые можно использовать, и мы верим, что будут организованы видеоконференции с командой Илона Маска", - сказал он журналистам в кулуарах Международного арктического форума.

По словам Дмитриева, "Россия может предложить компактную ядерную установку для марсианской миссии и другие продвинутые технологические разработки".

Дмитриев 15 марта через соцсеть предложил Маску совместную с Россией миссию на Марс.