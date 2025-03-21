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Пентагон ознакомит Маска с секретными планами на случай войны с Китаем

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Департамента эффективности правительства США предприниматель Илон Маск, как ожидается, в пятницу будет ознакомлен со сверхсекретными планами действий Пентагона на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Пентагон запланировал проведение в пятницу брифинга для Илона Маска о планах американской армии в случае любой возможной войны с Китаем", - пишет газета.

Издание отмечает что эти планы "относятся к числу наиболее тщательно охраняемых военных секретов" и являются предметом пристального внимания иностранных государств.

Они содержат "примерно 20-30 слайдов, на которых рассказывается, как Соединенные Штаты будут вести борьбу в конфликте", включая потенциальные цели нанесения ударов в Китае и временные рамки.

США Пентагон Илон Маск Китай
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