ЕС в связи с визитом Нетаньяху в Венгрию подтвердил свою поддержку МУС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС должны сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС), в том числе в связи с действующими ордерами на арест, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

На брифинге в Брюсселе в среду ее попросили прокомментировать начинающийся 3 апреля визит в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого в ноябре прошлого года выдан ордер МУС на арест за действия израильских военных в секторе Газа.

"Европейский союз поддерживает Международный уголовный суд и принципы, учрежденные Римским статутом. Мы также уважаем независимость и беспристрастность суда. Европейский союз решительно и полностью привержен международному правосудию и борьбе против безнаказанности", - сказала пресс-секретарь.

Представитель Каллас напомнила, что в своих заключениях Совет ЕС призывал государства-члены союза обеспечить полное сотрудничество с МУС, в частности, что касается "соблюдения обязанностей относительно действующих ордеров на арест".

"Европейский союз продолжит сотрудничать с МУС, в том числе в рамках нашего соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи", - продолжила Хиппер.

Отвечая на вопрос о слухах о якобы намерении Венгрии выйти из Римского статута, она сообщила, что в Брюсселе не располагают никаким официальным уведомлением Будапешта о таком шаге. В то же время такие уведомления обязательны по Римскому статуту.

По словам Хиппер, если подобные сообщения подтвердятся, очевидно, что Евросоюз выразит сожаление, что одно из его государств-членов выходит из Римского статута.

Она пояснила, что возможность такого выхода из статута имеется. Для этого должно быть направлено письменное уведомление генеральному секретарю ООН. Выход считается действительным через год после уведомления и "не влияет на обязательства государства-члена оказывать помощь расследованиям".