Парламент Венгрии одобрил прекращение процедуры выхода страны из МУС

Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии проголосовал за прекращение процедуры выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), сообщает AP.

Эту инициативу поддержали 133 депутата - из правящей партии "Тиса", против были 37, пятеро воздержались.

Выход Венгрии из МУС инициировал предыдущий глава правительства Виктор Орбан после того, как в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа. Орбан тогда заявил, что Венгрия вправе не признавать этот ордер и принять визит Нетаньяху.

Весной 2025 года парламент Венгрии проголосовал за начало процедуры выхода страны из МУС. Предполагалось, что процедура завершится 2 июня 2026 года, напоминает АР.

Год спустя Орбан и его партия проиграли парламентские выборы, а лидер победившей партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что пересмотрит решение о МУС, чтобы укрепить в Венгрии принцип верховенства права.