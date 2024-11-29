В Нидерландах допустили, что могут проигнорировать ордер МУС на арест Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предположил, что сможет найти юридическое обоснование, чтобы не арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест Международного уголовного суда (МУС).

"Мы посмотрим, как будем действовать, если премьер-министр Израиля решит посетить Нидерланды. Есть некоторые сценарии в рамках международного права, в которых он сможет посетить Нидерланды и не быть арестован", - сказал Схооф.

На прошлой неделе МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления".

Палата предварительного производства МУС перед принятием этого решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не вправе рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

В Израиле заявили, что попытаются обжаловать выдачу ордеров.