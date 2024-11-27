Поиск

Израиль обжалует ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Израиль попытается обжаловать выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, сообщили в канцелярии главы правительства.

"Сегодня Израиль подал в МУС заявление о намерении опротестовать решение. В связи с этим Израиль просит на время отложить исполнение ордеров на арест", - говорится в заявлении.

Израиль считает выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта МУС нелегитимной.

27 ноября Нетаньяху провел встречу с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который пообещал, что будет продвигать в Конгрессе США меры против решения МУС, сообщили в канцелярии.

На прошлой неделе МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за "преступления против человечности и военные преступления". Палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

Израиль МУС Линдси Грэм США Биньямин Нетаньяху Йоав Галант
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Ботсвана и G7 договорились о создании узла сертификации против российских алмазов

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Обострение палестино-израильского конфликта

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

Путин прибыл в Казахстан

Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

"Грузинская мечта" выдвинула депутата Кавелашвили кандидатом в президенты

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });