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Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США
Фото: VCG via Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США, сообщает в пятницу The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В ведомстве указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры.

Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ.

Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.

Вместе с тем, Пекин объявил, что из-за пошлин США подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО).

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попало 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

Дональд Трамп Китай США ВТО
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