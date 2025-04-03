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Трамп заявил, что после введения пошлин страны хотят договариваться с США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что реализация его плана с введением пошлин "идет очень хорошо", и другие страны теперь хотят договариваться с Вашингтоном.

"Остальной мир хочет понять, можно ли каким-нибудь образом заключить соглашение?" - приводит телеканал CNBC слова Трампа, сказанные журналистам при отъезде из Белого дома.

"Рынки будут резко расти, фондовая биржа будет расти, страна будет процветать", - пообещал американский лидер.

По его словам, за последние недели ряд компаний выразили желание инвестировать в экономику США почти $7 трлн.

Трамп объявил в среду о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попало 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

При этом Россия и Белоруссия не попали в список стран, в отношении которых вводятся пошлины. В Вашингтоне это объяснили тем, что по сути не ведут торговлю с РФ и Белоруссией из-за санкций.

Дональд Трамп США Вашингтон
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