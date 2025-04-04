Генсек НАТО не увидел в пошлинах Трампа нарушения Североатлантического договора

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте не считает торговый спор, возникший между США и их союзниками по альянсу из-за таможенных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, нарушением второй статьи Североатлантического договора.

"Я не считаю, что это нарушение второй статьи. Мы видели в прошлом многочисленные примеры разногласий, споров из-за тарифов, и это все-таки не было нарушением второй статьи", - сказал Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе после совещания министров иностранных дел стран НАТО.

В ответ на несколько вопросов журналистов на данную тему глава альянса заявлял, что он не комментирует эту ситуацию, так как она не входит в сферу его ответственности.

Во второй статье Североатлантического договора, заключенного 4 апреля 1949 года, сказано: "Договаривающиеся стороны будут стремиться к устранению противоречий в своей международной экономической политике и способствовать развитию экономического сотрудничества между любыми из них и между собой в целом".