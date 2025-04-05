Трамп после введения пошлин обещал американцам исторические успехи в экономике

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - США добьются исторических успехов в экономике, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп, комментируя свое недавнее решение о введении ответных пошлины в отношении многочисленных стран.

"Мы возвращаем в нашу страну компании и рабочие места, причем в беспрецедентных масштабах. Мы уже обеспечили себе инвестиции в $5 трлн. Эта сумма будет увеличиваться", - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, "речь идет об экономической революции, в которой мы победим".

Он посоветовал американцам не обращать внимания на трудности, которые могут возникнуть из-за пошлин на импорт. "Держитесь. Будет непросто, однако результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой", - подчеркнул президент США.

Трамп объявил в среду о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

В пятницу власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

В китайском министерстве коммерции указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры. Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ.

Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.

Наряду с этим Пекин объявил, что из-за пошлин США подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации.