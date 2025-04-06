В Белом доме объяснили отсутствие пошлин против РФ идущими переговорами

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт прокомментировал в эфире телеканала ABC решение ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США

В частности Хассету задали вопрос, почему президент США Дональд Трамп не включил РФ в список стран, против которых введут тарифы.

"Очевидно, идут переговоры с Россией и Украиной. Я думаю, президент принял решение не объединять эти две темы. Это не значит, что с Россией со временем будут обращаться иначе, чем с другими странами", - разъяснил он.

По его словам, вносить новые факторы в процесс диалога по урегулированию украинского кризиса "нецелесообразно".

Хассетт также заявил, что новые пошлины США привели к тому, что свыше 50 государств хотят вести переговоры с Вашингтоном.

"На самом деле, власти других стран разозлись, предпринимают ответные меры, и между прочим, приходят за стол переговоров. Мне вчера вечером поступил доклад от Торгового представительства США, согласно которому более 50 стран связались с президентом, чтобы начать переговоры", - сказал он.

"Они так поступают, потому что понимают - они несут существенные убытки от тарифов", - объяснил директор в эфире телеканала.

В то же время, по его мнению, эта ситуация не окажет крупного влияния на потребителей США.

Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

