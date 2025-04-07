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В Пекине считают, что США вводят пошлины, жертвуя законными интересами других стран

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - МИД КНР осудил США за введение пошлин, которые служат исключительно американским интересам, сообщает в понедельник The Global Times.

"США практикуют гегемонию, прикрываясь "взаимностью" (пошлин - ИФ), при этом жертвуют законными интересами других стран во имя своих собственных, эгоистических целей", - сказал представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в Пекине.

Он добавил, что США ставят свои интересы выше международного права, что свидетельствует об "односторонних действиях, протекционизме и нанесении ущерба экономике".

Между тем цель китайских ответных мер не только защитить законные права предприятий, но и вернуть США в нормальную систему международной торговли, отметил замминистра коммерции КНР Лин Цзи в воскресенье на круглом столе с представителями американских компаний.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

В качестве ответной меры на действия Вашингтона власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

США Китай Дональд Трамп
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